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В Бурятии две женщины потеряли детей из-за oпacнoй инфeкции

В Бурятии две беременные женщины потеряли детей...

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В Бурятии две беременные женщины потеряли детей после заражения опасной инфекцией — листериозом. Об этом сообщила в своём Telegram-канале заместитель председателя правительства республики Евгения Лудупова.

Листериоз вызывается бактерией Listeria monocytogenes, которая может содержаться в воде и продуктах питания. Заражение происходит через непастеризованные молочные продукты, плохо прожаренное мясо, немытые овощи и морепродукты.

Инфекция особенно опасна для беременных женщин, новорождённых, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом. При этом болезнь может протекать бессимптомно, что увеличивает риск тяжёлых последствий.

Будущим мамам напоминают о важности соблюдения правил гигиены:

  • тщательно мыть фрукты и овощи,

  • хорошо прожаривать мясо,

  • избегать непастеризованных продуктов,

  • осторожно относиться к вакуумной упаковке и охлаждённым готовым блюдам, особенно из морепродуктов,

  • регулярно мыть руки перед едой и приготовлением пищи.

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