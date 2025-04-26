В Бурятии две женщины потеряли детей из-за oпacнoй инфeкции
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В Бурятии две беременные женщины потеряли детей после заражения опасной инфекцией — листериозом. Об этом сообщила в своём Telegram-канале заместитель председателя правительства республики Евгения Лудупова.
Листериоз вызывается бактерией Listeria monocytogenes, которая может содержаться в воде и продуктах питания. Заражение происходит через непастеризованные молочные продукты, плохо прожаренное мясо, немытые овощи и морепродукты.
Инфекция особенно опасна для беременных женщин, новорождённых, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом. При этом болезнь может протекать бессимптомно, что увеличивает риск тяжёлых последствий.
Будущим мамам напоминают о важности соблюдения правил гигиены:
тщательно мыть фрукты и овощи,
хорошо прожаривать мясо,
избегать непастеризованных продуктов,
осторожно относиться к вакуумной упаковке и охлаждённым готовым блюдам, особенно из морепродуктов,
регулярно мыть руки перед едой и приготовлением пищи.
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