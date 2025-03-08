В Британии на аукционе с картин, созданных ИИ, выручили 728 тысяч долларов

Аукционный дом Christie's провел в Великобритании первые торги, на которых выставлялись исключительно произведения, созданные с помощью искусственного интеллекта. Однако результаты оказались неоднозначными.

Онлайн-аукцион длился две недели, но из 34 представленных лотов 14 либо не нашли покупателя, либо были проданы по минимальной цене.

Наибольший успех принесла анимационная работа Machine Hallucinations—ISS Dreams—A художника Рефика Анадола. За нее заплатили рекордные для аукциона 277 200 долларов. Эта работа была сгенерирована с использованием более 1,2 миллиона снимков, сделанных с МКС и спутников. В то же время картина Emerging Faces Пиндара Ван Армана не привлекла ни одной ставки. Произведение Чарльза Сури, пионера компьютерного искусства, было продано за 50 400 долларов, что оказалось ниже установленной нижней границы цены. Общая сумма продаж на аукционе составила 728 784 доллара.

Критика и протесты

Christie’s отметил, что результаты торгов подчеркивают влияние представленных авторов. Однако аукцион вызвал волну критики: почти 6500 художников подписали петицию с требованием его отмены. В документе утверждается, что некоторые работы были созданы с помощью моделей ИИ, использовавших чужие произведения без разрешения. По мнению подписавших, продажа такого искусства — это попытка нажиться на массовом плагиате, сообщает AFP.

Искусство ИИ vs искусство роботов

Интересно, что в ноябре прошлого года другой необычный лот вызвал ажиотаж. В Нью-Йорке на аукционе был продан портрет Алана Тьюринга, созданный первым в мире роботом-художником Ай-Да. Картина размером 2,2 метра ушла за 1,08 миллиона долларов, хотя изначально ожидалось, что ее стоимость составит 120-180 тысяч.

Аукционы показывают, что цифровое и роботизированное искусство вызывает интерес, но вопрос о его ценности и легитимности остается открытым