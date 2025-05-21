В Бразилии учёные нашли вещество, которое замедляет деменцию

Исследователи из Федерального университета Рио-де-Жанейро и Университета Сан-Паулу нашли перспективный способ борьбы с возрастными когнитивными нарушениями и деменцией. Они изучили работу астроцитов — клеток мозга, которые не передают сигналы, но поддерживают функционирование нейронов и участвуют в восстановлении синапсов — связей между нервными клетками.

Ключевым элементом оказался белок хевин, вырабатываемый именно этими клетками. Он способствует восстановлению нейронных соединений и усиливает нейропластичность — способность мозга адаптироваться и учиться. У людей с болезнью Альцгеймера уровень хевина заметно ниже, чем у здоровых сверстников. Такой же дефицит был зафиксирован у лабораторных мышей с моделью заболевания.

Учёные решили повысить уровень хевина у подопытных животных — и добились улучшения памяти и когнитивных функций не только у «больных» мышей, но и у здоровых особей среднего возраста.

Интересно, что влияние хевина не затронуло бета-амилоидные бляшки — традиционный маркер болезни Альцгеймера. Это может означать, что эффективное лечение может лежать в другой плоскости — не в борьбе с симптомами, а в поддержке механизмов восстановления мозга.

Хотя исследования пока ограничены животными, результаты открывают новые горизонты в понимании природы деменции. Возможно, в будущем появятся препараты, которые помогут мозгу восстанавливаться на клеточном уровне — даже в зрелом возрасте.