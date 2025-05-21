Не у нас
· 16+ · Служба новостей

В Бразилии учёные нашли вещество, которое замедляет деменцию

Подписаться на Дзен.канал

Исследователи из Федерального университета Рио-де-Жанейро и Университета Сан-Паулу нашли перспективный способ борьбы с возрастными когнитивными нарушениями и деменцией. Они изучили работу астроцитов — клеток мозга, которые не передают сигналы, но поддерживают функционирование нейронов и участвуют в восстановлении синапсов — связей между нервными клетками.

Ключевым элементом оказался белок хевин, вырабатываемый именно этими клетками. Он способствует восстановлению нейронных соединений и усиливает нейропластичность — способность мозга адаптироваться и учиться. У людей с болезнью Альцгеймера уровень хевина заметно ниже, чем у здоровых сверстников. Такой же дефицит был зафиксирован у лабораторных мышей с моделью заболевания.

Учёные решили повысить уровень хевина у подопытных животных — и добились улучшения памяти и когнитивных функций не только у «больных» мышей, но и у здоровых особей среднего возраста.

Интересно, что влияние хевина не затронуло бета-амилоидные бляшки — традиционный маркер болезни Альцгеймера. Это может означать, что эффективное лечение может лежать в другой плоскости — не в борьбе с симптомами, а в поддержке механизмов восстановления мозга.

Хотя исследования пока ограничены животными, результаты открывают новые горизонты в понимании природы деменции. Возможно, в будущем появятся препараты, которые помогут мозгу восстанавливаться на клеточном уровне — даже в зрелом возрасте.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

14 часов назад

NG: Ученые нашли капсулу времени – изучение аномалии прошло на Аляске

Интересное в Казани

день назад

Казань включается в сюжет: рассказываем, как театр Даниила Миронова превращает зрителя в героя

откуда в доме могут появиться клопы

Не у нас

10 часов назад

Что ждет Россию в XXI веке: обнародовано предсказание Ионы Одесского

Не у нас

день назад

Таинственный саркофаг в Антарктиде: ученые увидели живое существо

разводка сантехники в новостройке цена в Санкт-Петербурге

Не у нас

день назад

Названа причина смерти актрисы Ольги Блок-Миримской

Не у нас

10 часов назад

В Крыму напомнили отдыхающим о запрете запуска дронов

Новости Татарстана

день назад

Жителей Татарстана ждут длинные выходные в июне

Не у нас

10 часов назад

Ученые разгадывают таинственные круги на полях
Новости Татарстана
21 час назад

В Татарстане мошенники атакуют школьников под видом портала для ЕГЭ

Министр цифрового развития Татарстана Айрат Хай...

Не у нас

22 минуты назад

Пентагон заявил о появлении российского кинетического оружия в космосе

Интересное в Казани

день назад

Фитнес под открытым небом в Казани: рассказываем, почему тренировки на крыше становятся популярны

Не у нас

22 минуты назад

FDA: зафиксирована вспышка сальмонеллёза из-за огурцов в США

Не у нас

27 минут назад

Леденящий сейсмический гул на 92 сек. прошел синхронно по всей поверхности Земли
«Тануки» возвращается к японским традициям
Интересное в Казани
15 часов назад

«Тануки» возвращается к японским традициям

Не у нас

27 минут назад

Ученые США доказали, что от сладкого худеют быстрее

Не у нас

27 минут назад

В Бразилии учёные нашли вещество, которое замедляет деменцию

Не у нас

32 минуты назад

CN: Ученые доказали влияние цинка на биологическое старение человека
Фестиваль медиаискусства НУР объявил расписание...
Интересное в Казани
5 дней назад

Фестиваль медиаискусства НУР объявил расписание образовательной программы