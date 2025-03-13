В Благовещенске 5 человек погибли при пожаре в хостеле
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Известно, что в здании не было системы пожарной сигнализации.
По информации SHOT, пожар вспыхнул ночью в здании на улице Чайковского, где незаконно работал хостел. Предварительно причиной возгорания называют неисправность электрооборудования. Владелец данного заведения уже взят под арест. Выяснилось, что ранее в этом помещении находилась столовая спичечной фабрики, а его переоборудование в бюджетный хостел осталось незамеченным для надзорных органов.
В настоящее время полиция и прокуратура продолжают разбираться в обстоятельствах случившегося, возбуждено уголовное дело.
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