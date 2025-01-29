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В Белгородской области при атаке дрона погибли женщина и 2-летний ребенок

В результате удара здание частично разрушено

pixabay.com

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В поселке Разумное Белгородской области в результате удара беспилотника по жилому дому погибли женщина и двухлетний ребенок. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Глава региона отметил, что произошла трагедия – атака дрона привела к гибели матери и ее маленького сына. В доме также находились еще один ребенок и его отец, они получили ранения и были госпитализированы.

В результате удара здание частично разрушено, и теперь требуется экспертиза для оценки ущерба. Гладков добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы, а территорию охраняют бойцы самообороны.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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