В Белгородской области при атаке дрона погибли женщина и 2-летний ребенок

В поселке Разумное Белгородской области в результате удара беспилотника по жилому дому погибли женщина и двухлетний ребенок. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Глава региона отметил, что произошла трагедия – атака дрона привела к гибели матери и ее маленького сына. В доме также находились еще один ребенок и его отец, они получили ранения и были госпитализированы.

В результате удара здание частично разрушено, и теперь требуется экспертиза для оценки ущерба. Гладков добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы, а территорию охраняют бойцы самообороны.