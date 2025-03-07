В Башкирии учитель случайно показал порно семиклассникам

В Башкирии учитель физики во время урока для семиклассников случайно включил порно, забыв отключить проектор. Этот инцидент произошел минувшей средой в школе села Ташкиново, находящегося в городе Нефтекамск.

По информации SHOT, педагог так увлекся просмотрами контента для взрослых, что не заметил, как видео стало видно всем учащимся.

После этого случая учителя вызвали к директору для обсуждения происшествия. Представители администрации подчеркнули, что он работает в школе с 2022 года, и увольнять его не собираются, так как в селе больше нет преподавателей физики. Вопрос о его дальнейшей судьбе будет решен на заседании, запланированном на сегодня.