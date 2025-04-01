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В Башкирии подростки избили инвалида

Информатор, пожелавший остаться анонимным, сооб...

pixabay.com

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В социальных сетях появилась видеозапись, снятая одним из участников инцидента, на которой запечатлено, как группа молодых людей обсуждает, кто из них будет участвовать в драке с подростком, использующим костыли. В ходе обсуждения они даже договариваются о награде для победителя, в том числе упоминая кроссовки. Затем один из парней напал на подростка и избил его.

Информатор, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что пострадавший юноша обучается дома и только недавно начал ходить.

По имеющимся данным, подозреваемые в нападении были задержаны в течение часа, в то время как другие участники инцидента все ещё разыскиваются, пишет «Башинформ».

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