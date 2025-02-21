В Австралии ученые нашли динозавров-мегарапторов

Ученые в Австралии сделали важное открытие, обнаружив окаменелости древнейших мегарапторов и первые доказательства существования кархародонтозавров на этом континенте. Это открытие не только пересматривает взгляды на эволюцию динозавров, но и проливает свет на особенности хищников Австралии в меловом периоде, когда существовала уникальная иерархия.

Палеонтологи нашли пять окаменелостей вдоль побережья Виктории, возраст которых составляет от 121,4 до 108 миллионов лет. Два из этих окаменелых экземпляров были определены как старейшие известные мегарапторы, достигавшие в длину 6-7 метров. Эти крупные хищники жили рядом с меньшими кархародонтозаврами, длина которых составляла 2-4 метра.

Особенностью открытия является то, что эти виды динозавров также встречались в Южной Америке, но там их "распределение сил" было противоположным — мегарапторы были меньшими по размеру, чем кархародонтозавры. Это подчеркивает уникальность экосистемы Австралии в меловом периоде, между 145 и 65 миллионами лет назад.

Как мегарапторы, так и кархародонтозавры относились к тероподам — хищным динозаврам, которые передвигались на задних ногах, а на передних лапах имели длинные когти, помогающие ловить добычу. Тероподы варьировались по размеру, от небольших велоцирапторов до огромных тираннозавров.

Исследования показывают, что в раннем меловом периоде динозавры могли мигрировать между Австралией и Америкой через Антарктиду, что стало возможным во времена существования суперконтинента Гондвана, сообщает Journal of Vertebrate Paleontology.