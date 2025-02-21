Не у нас
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Австралии ученые нашли динозавров-мегарапторов

Палеонтологи обнаружили пять окаменелостей

pixabay.com

Подписаться на Дзен.канал

Ученые в Австралии сделали важное открытие, обнаружив окаменелости древнейших мегарапторов и первые доказательства существования кархародонтозавров на этом континенте. Это открытие не только пересматривает взгляды на эволюцию динозавров, но и проливает свет на особенности хищников Австралии в меловом периоде, когда существовала уникальная иерархия.

Палеонтологи нашли пять окаменелостей вдоль побережья Виктории, возраст которых составляет от 121,4 до 108 миллионов лет. Два из этих окаменелых экземпляров были определены как старейшие известные мегарапторы, достигавшие в длину 6-7 метров. Эти крупные хищники жили рядом с меньшими кархародонтозаврами, длина которых составляла 2-4 метра.

Особенностью открытия является то, что эти виды динозавров также встречались в Южной Америке, но там их "распределение сил" было противоположным — мегарапторы были меньшими по размеру, чем кархародонтозавры. Это подчеркивает уникальность экосистемы Австралии в меловом периоде, между 145 и 65 миллионами лет назад.

Как мегарапторы, так и кархародонтозавры относились к тероподам — хищным динозаврам, которые передвигались на задних ногах, а на передних лапах имели длинные когти, помогающие ловить добычу. Тероподы варьировались по размеру, от небольших велоцирапторов до огромных тираннозавров.

Исследования показывают, что в раннем меловом периоде динозавры могли мигрировать между Австралией и Америкой через Антарктиду, что стало возможным во времена существования суперконтинента Гондвана, сообщает Journal of Vertebrate Paleontology.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Половое воспитание в школах Казани: забота о детях или подрыв традиционных ценностей?

Интересное в Казани

день назад

Где строить карьеру в Казани в 2025 году? Главные работодатели, которые инвестируют в сотрудников

санэпидстанция горячая линия

Лонгриды

20 часов назад

Пловец, тренер, капитан: Никита Королев о победах, страхах и испытаниях на пути к успеху

Интересное в Казани

3 дня назад

Казанцы меняют ресторан на лес: идеальный сценарий романтического вечера в глэмпинге

апгрейд компьютера цена в Москве

Не у нас

день назад

Учёный Андрей Глазовский назвал города, которые уйдут под воду к 2100 году

Новости Татарстана

3 часа назад

Бастрыкин затребовал доклад по делу о смерти студента на паре в Татарстане

Новости Татарстана

день назад

17-летний подросток в Татарстане убил 64-летнюю бабушку

Новости Казани

день назад

В Казани 25 февраля могут перекрыть ряд улиц из-за съемок фильма

Новости Казани

день назад

В Казани деталь фуры пробила череп водителю на стройке
Новости Казани
минуту назад

Стало известно, когда в Казани откроется Школа фигурного катания Загитовой

Леонов сообщил, что сейчас активно ведется рабо...

Не у нас

час назад

В Австралии ученые нашли динозавров-мегарапторов

Гид по скидкам Казани

день назад

Здоровый старт: редакция собрала всё, что поможет прийти в форму и зарядиться энергией

Не у нас

час назад

В Подмосковье поезд сбил легковушку: водитель погиб

Не у нас

час назад

19 млрд рублей сэкономили клиенты Волго-Вятского банка Сбербанка с бонусами Спасибо
В Татарстане ожидается -28 градусов
Новости Татарстана
56 минут назад

В Татарстане ожидается -28 градусов

Не у нас

4 часа назад

Метапневмовирус из Китая пришел в РФ: вспышки в 3 регионах

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане запретят усыновлять детей жителям стран с разрешенной сменой пола

Новости Казани

5 часов назад

Рэпер YA3 из Якутии отменил концерт в Казани, потому что у него нет загранника
Мечты о квартире сбываются: истории из жизни мо...
Интересное в Казани
4 дня назад

Мечты о квартире сбываются: истории из жизни молодых казанцев