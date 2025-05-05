В Австралии нашли гигантские устричные рифы, о существовании которых никто не знал

На севере Австралии ученые обнаружили масштабные устричные рифы, которые протянулись от южной части Квинсленда до северного побережья Западной Австралии. Эти образования признаны одними из крупнейших в стране и ранее не поддавались точному учёту.

Исследование проводилось с конца 2022 года до весны 2023-го и охватило несколько участков в Квинсленде, включая пляжи Уилсон, Тёрки и архипелаг Кеппел. С помощью дронов и генетического анализа было установлено, что рифы создаёт неизвестный ранее науке вид устриц, получивший рабочее название Saccostrea Lineage B. Он близок к сиднейской устрице, но пока не классифицирован официально.

С июня 2024 года в рамках нового проекта по картированию рифов было найдено более 60 ранее неизвестных устричных образований в Квинсленде, Северной территории и Западной Австралии. Некоторые рифы достигают площади в 5 гектаров. Эти находки стали обнадёживающим сигналом на фоне общего ухудшения состояния морских экосистем.

На данный момент тропические устричные рифы не находятся под охраной. Учёные призывают признать их уязвимой экосистемой и включить в программы сохранения. Также продолжается участие добровольцев в инициативе «Большая охота за моллюсками», направленной на поиск и документацию новых рифов.