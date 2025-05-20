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В Астрахани зафиксирован первый случай лихорадки после укуса клеща

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В Астраханской области зарегистрировали первые в 2025 году случаи Крымской геморрагической лихорадки (КГЛ) и Астраханской пятнистой лихорадки (АРЛ), которые передаются через укусы клещей. В Роспотребнадзоре сообщили, что в этом сезоне зафиксирован один случай КГЛ у жителя Приволжского района и один случай АРЛ у жителя города Астрахани.

Всего за помощью из-за укусов клещей обратились 535 человек, половина из которых — дети. При этом число обратившихся снизилось на 10% по сравнению с прошлым годом. В 64 случаях клещи были переносчиками Крымской геморрагической лихорадки, что на 24,7% меньше, чем в предыдущем сезоне.

Основным переносчиком КГЛ считается пастбищный клещ. Для этого заболевания характерно острое начало с высокой температурой, головной и мышечной болью, высыпаниями на коже и слизистых, а также кровотечениями. Астраханская пятнистая лихорадка также передается через укусы клещей и проявляется лихорадкой, сыпью и общим интоксикационным состоянием организма.

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