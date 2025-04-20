В Астрахани 5 детей погибли при пожаре в частном доме
В Астрахани произошла страшная трагедия: в результате ночного пожара в частном доме погибли пятеро детей. Об этом сообщило СУ СК России по Астраханской области в официальном Telegram-канале.
Возгорание произошло около 2:00 по местному времени в Кировском районе города — на улице Ольховской. Сначала следователи подтвердили гибель четырёх детей, а позднее было найдено тело пятого ребёнка.
По информации ведомства, все погибшие были в возрасте от 4 до 11 лет. В момент трагедии мать детей находилась вне дома. Причины пожара и обстоятельства гибели устанавливаются.
Следственный комитет проводит процессуальную проверку. На месте работают эксперты, устанавливаются причины возгорания и действия взрослых.
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