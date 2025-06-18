В Архангельске начали производить удобрения из отходов алмазного производства

Специалисты Северного (Арктического) федерального университета (САФУ) разработали метод получения сельскохозяйственных удобрений из отходов алмазодобычи, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ. Производство обещает быть выгодным благодаря содержащемуся в отходах глинистому минералу сапониту.

Как пояснили в пресс-службе, ежегодно на предприятии "Севералмаз" образуется несколько миллионов тонн отходов, содержащих сапонит. Ученые САФУ и НОЦ "Российская Арктика" исследовали его состав и выявили минеральные вещества, которые способствуют росту сельскохозяйственных культур. На основе этих данных была разработана технология производства удобрений и спроектирована установка для выпуска гранул.

Павел Марьяндышев, первый проректор по стратегическому развитию и науке САФУ, рассказал, что сапонит, содержащийся в отвалов "Севералмаза", имеет уникальные свойства. Он может использоваться не только для удобрений, но и в производстве бетона, строительных материалов, добавок для буровых растворов, а в будущем – даже в медицинских препаратах.

Исследования показали, что сапонит можно использовать без добавления азотных и калийных удобрений. Эксперименты подтвердили его положительное влияние на сорбционные свойства почвы. Так, на торфяной почве сапонит помогает задерживать нитраты и способствует вымыванию калия, в то время как для минеральных почв, таких как супесчаные и дерново-подзолистые, этого не происходит.

Проект по получению удобрений из сапонита реализуется в рамках большого сотрудничества между "Севералмазом", САФУ и НОЦ "Российская Арктика" по постановлению правительства РФ.

Источник: TАСС