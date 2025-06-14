В Японии нашли древнее ритуальное копьё эпохи Кофун

На острове Окиносима, расположенном у побережья Японии, учёные изучили редкий артефакт — ритуальное копьё, возраст которого превышает 1300 лет. Об этом сообщает Arkeonews со ссылкой на Vesti.az.

Это копьё, относящееся к эпохе Кофун, проливает свет на религиозные обычаи государства Ямато и демонстрирует высокий уровень мастерства древних ремесленников. Его длина — 30,5 сантиметра. Артефакт был найден ещё в 1954 году под камнем на Окиносиме — острове, который с IV по IX века служил местом проведения морских ритуалов. Только недавно, благодаря современным методам, включая компьютерную томографию и рентгенофлуоресценцию, удалось раскрыть его настоящую ценность.

На поверхности оружия специалисты обнаружили сложный узор с изображениями феникса и виноградной лозы, выполненный техникой киндзоган — это способ инкрустации золотом. Профессор Тошинори Мизуно из Археологического института Кашихары считает копьё выдающимся примером ритуального искусства времён Ямато. А профессор Тадаши Ниситани из Университета Кюсю подчеркнул, что находка является важным свидетельством духовного наследия Японии.

Изображение феникса, символа небесного покровительства и гармонии, подчёркивает религиозное назначение предмета. Судя по оформлению, копьё использовалось в обрядах для обращения к богам с просьбой о защите. Некоторые элементы указывают на влияние материковой Азии, однако само изделие выполнено в характерной японской манере.

Остров Окиносима, расположенный в водах Генкай, и сегодня остаётся священным местом. Женщинам туда до сих пор запрещён вход, а мужчины перед посещением проходят специальный ритуал очищения. В древности участники обрядов оставляли на острове множество даров — от зеркал до мечей и украшений. Многие из этих находок были признаны национальными сокровищами Японии.

Источник: vesti.az