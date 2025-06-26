В Японии начали борьбу с женским алкоголизмом

В Японии началась борьба с женским алкоголизмом, так как все больше женщин начинают пить в опасных количествах и развивают зависимость, сообщает 26 июня газета The Mainichi Shimbun.

Эксперты здравоохранения объясняют, что женщины, из-за своего гормонального фона, склонны к алкоголизму в краткосрочной перспективе. В Японии алкоголизм по-прежнему воспринимается как социально стигматизированное заболевание мужчин, а программы помощи женщинам в этом плане практически отсутствуют.

По данным Министерства здравоохранения, в 2021 году количество амбулаторных пациентов с алкогольной зависимостью составило около 108 000 человек. В 2023 году доля людей, употребляющих алкоголь в количествах, повышающих риск заболеваний, составила 14,1% среди мужчин и 9,5% среди женщин. Этот показатель значительно возрос за последние десять лет.

Женщины, страдающие алкоголизмом, часто сталкиваются с такими травмами, как расстройства пищевого поведения, депрессия и сексуальное насилие.

Недавно была создана Всеяпонская ассоциация воздержания, участницы которой называют себя «аметистами», поскольку традиционно считается, что эти камни защищают от пьянства. Женщины делятся опытом борьбы с зависимостью, включая рассказы о том, как скрывают свою проблему от близких.

Шун Умино, директор больницы Санко в Такамацу, отметил, что с начала 2000-х годов число пьющих женщин растет. Он связывает это с увеличением рекламы алкогольных напитков, ориентированных на женщин, а также с увеличением стресса из-за работы и воспитания детей, что особенно сказывается на трудящихся женщинах.

Источник: rossaprimavera.ru