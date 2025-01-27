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В Antropic заявили о двукратном увеличении продолжительности жизни благодаря ИИ

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На Всемирном экономическом форуме в Давосе состоялась дискуссия о том, как развитие искусственного интеллекта (ИИ) может повлиять на продолжительность жизни человека. Генеральный директор компании Anthropic Дарио Амоеди высказал смелый прогноз: уже в ближайшие 5–10 лет технологии ИИ могут удвоить среднюю продолжительность жизни.

Амоеди также заявил, что к 2026–2027 году системы ИИ превзойдут человека во всех сферах деятельности, включая здравоохранение, рынок труда, автономный транспорт и военные технологии. Он подчеркнул, что внедрение ИИ откроет новые горизонты в медицине, особенно в диагностике, лечении заболеваний и создании технологий для замедления старения.

Сдержанный взгляд на прогнозы

Однако не все участники форума разделили энтузиазм Амоеди. Профессор Стюарт Джей Ольшанский из Иллинойского университета в Чикаго выразил сомнения в столь оптимистичных прогнозах. Он отметил, что, хотя технологии ИИ играют важную роль в улучшении качества жизни, удвоение средней продолжительности жизни за такой короткий период маловероятно.

Ольшанский подчеркнул, что даже с учетом прогресса в здравоохранении и генетике есть биологические ограничения, которые невозможно преодолеть только с помощью ИИ. Он призвал различать реальные достижения и чрезмерно оптимистичные ожидания, напомнив о необходимости осторожности в таких заявлениях.

Возможные риски ИИ

Профессор также обратил внимание на возможные негативные последствия неконтролируемого развития ИИ. Среди ключевых рисков он назвал социальное неравенство, вызванное неравномерным доступом к новым технологиям, и потенциальные угрозы безопасности.

Будущее искусственного интеллекта в здравоохранении

Несмотря на разные мнения, участники форума согласились, что искусственный интеллект может сыграть ключевую роль в борьбе с хроническими заболеваниями, оптимизации лечения и персонализированной медицине. Однако для достижения устойчивых результатов необходимы дальнейшие исследования, регулирование и контроль за внедрением технологий.

Дискуссия показала, что, хотя ИИ открывает огромные перспективы, его развитие требует осторожного подхода и трезвой оценки возможных последствий.

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