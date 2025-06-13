В Антарктиде открывают саркофаги с неизвестным черным материалом

Международная группа исследователей сделала необычное открытие в Антарктиде, обнаружив саркофаги с загадочным содержимым.

Во время экспедиции ученые наткнулись на четыре саркофага, выполненные из неизвестного черного материала. Его происхождение осталось загадкой, что вызвало у специалистов много вопросов.

Открыв один из саркофагов, исследователи нашли необычный предмет – раскаленный до красна металлический цилиндр с тонким орнаментом. Ученым так и не удалось расшифровать смысл изображений на нем, так как в науке не встречались аналогичные символы.

Исследования загадочного артефакта были приостановлены по соображениям безопасности. Хотя ученые так и не пришли к общему мнению о происхождении находки, вокруг нее уже возникло множество гипотез.

Одни специалисты предположили, что это может быть связано с НЛО или более развитыми цивилизациями. Другие же выдвинули теорию, что саркофаги могут быть защитой Земли от внешних угроз, в том числе от пришельцев, сообщает издание «Тольятти 24».