Не у нас
· 16+ · Служба новостей

В Антарктиде нашли золотое озеро с ледяными стержнями

Подписаться на Дзен.канал

Даже спустя более двух столетий исследований Антарктида остаётся источником сенсационных открытий. Одним из самых громких стало событие 2012 года, когда учёные получили керны льда из подлёдного озера Восток, что вызвало настоящий ажиотаж в научном мире.

При изучении образцов специалисты обнаружили удивительный факт: концентрация ионов золота в воде и льду достигала 80 процентов, что можно сравнить с содержанием драгоценного металла в золотом слитке 700-й пробы. Однако из-за молекулярной формы золота его невозможно было увидеть без специального оборудования.

Точная причина такой аномальной концентрации остаётся неясной. По одной из версий, подо льдом озера Восток может скрываться огромное месторождение золота. Эту гипотезу подтверждают данные спутниковой съёмки, на которых зафиксирована золотосодержащая гряда. Предполагается, что она может быть продолжением одного из крупнейших мировых месторождений — Янакочи в Южной Америке.

Обнаружение "ледяного золота" стало очередным доказательством того, насколько много тайн и богатств ещё хранит этот суровый континент, сообщает "Говорит Уфа".

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Таинственный золотой шар найден на глубине у берегов Аляски

Гид по скидкам Казани

день назад

Чтобы дети не залипали дома: собрали места Казани для активных каникул и выходных

чем можно убрать борщевик и чтоб детям был не ядом

Лонгриды

16 часов назад

Тепла не будет: Паршина рассказала, какая погода ждёт татарстанцев

Интересное в Казани

3 дня назад

Невидимая часть игры: как устроены квесты изнутри

антикор спб отзывы в Санкт-Петербурге

Не у нас

день назад

Ученые заявили, что мировой океан прошел критическую отметку

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ожидаются сильный ветер, гололедица и заморозки

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ожидаются заморозки и сильный ветер

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане треть вакансий предлагают зарплату выше 100 тысяч рублей

Новости Татарстана

день назад

Татарстанцы требуют взыскать долг с «Волгадорстрой» за строительство трассы М12
Лонгриды
3 дня назад

Рынок аренды частных домов в Казани: что предлагают за ваш бюджет?

Рынок аренды загородных домов и дач в Казани ак...

Новости Казани

4 минуты назад

В Казани вновь потоп на парковке ЖК «Голливуд»

Гид по скидкам Казани

день назад

Не был там – значит не знаешь Казань: делимся подборкой аутентичных заведений города

Не у нас

14 минут назад

Ученые предлагают использовать самолеты для охлаждения Земли

Не у нас

24 минуты назад

В пустыне Гоби найдено окаменелое неизвестное млекопитающее времен динозавров
В Казани продают раритетный «Москвич-400» 1948 ...
Новости Казани
3 часа назад

В Казани продают раритетный «Москвич-400» 1948 года за 500 тысяч рублей

Не у нас

24 минуты назад

Геологи пересмотрели дату крупнейшего метеоритного удара в истории Земли

Не у нас

29 минут назад

Загадочные саркофаги из Антарктиды вскрыли: вот что там нашли

Не у нас

34 минуты назад

В России продают редкий Buick Riviera 1966 года за 1,6 млн рублей
Когда борьба за идеал превращается в заботу о с...
Лонгриды
21 час назад

Когда борьба за идеал превращается в заботу о себе: как Анна Семенович вдохновляет Казань на новый подход к красоте и здоровью