В Антарктиде нашли золотое озеро с ледяными стержнями

Даже спустя более двух столетий исследований Антарктида остаётся источником сенсационных открытий. Одним из самых громких стало событие 2012 года, когда учёные получили керны льда из подлёдного озера Восток, что вызвало настоящий ажиотаж в научном мире.

При изучении образцов специалисты обнаружили удивительный факт: концентрация ионов золота в воде и льду достигала 80 процентов, что можно сравнить с содержанием драгоценного металла в золотом слитке 700-й пробы. Однако из-за молекулярной формы золота его невозможно было увидеть без специального оборудования.

Точная причина такой аномальной концентрации остаётся неясной. По одной из версий, подо льдом озера Восток может скрываться огромное месторождение золота. Эту гипотезу подтверждают данные спутниковой съёмки, на которых зафиксирована золотосодержащая гряда. Предполагается, что она может быть продолжением одного из крупнейших мировых месторождений — Янакочи в Южной Америке.

Обнаружение "ледяного золота" стало очередным доказательством того, насколько много тайн и богатств ещё хранит этот суровый континент, сообщает "Говорит Уфа".