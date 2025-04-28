Не у нас
· 16+ · Анастасия Шарова

В Антарктиде нашли лед с высокой концентрацией золота

Учёные обнаружили в подлёдном озере Восток лёд ...

pxhere.com

Подписаться на Дзен.канал

Антарктида продолжает удивлять своими тайнами. Несмотря на более чем двухсотлетнюю историю исследований, ледяной континент всё ещё преподносит сенсационные открытия.

Одним из таких стало событие 2012 года, когда учёные извлекли керны льда из подлёдного озера Восток. При анализе образцов выяснилось, что концентрация ионов золота в воде и льду достигала 80% — что сопоставимо с содержанием металла в слитке 700-й пробы. Правда, в силу молекулярного состояния золото невозможно было увидеть невооружённым глазом.

Происхождение такой высокой концентрации остаётся загадкой. По одной из версий, на дне озера Восток может скрываться одно из крупнейших в мире месторождений золота. Эту гипотезу подтверждают данные спутниковой съёмки: обнаруженная золотосодержащая гряда может быть продолжением знаменитого месторождения Янакоча в Андах.

Открытие "золотого запаса" в Антарктиде ещё раз подтверждает: ледяной континент хранит неисчерпаемые ресурсы и тайны, которые науке только предстоит разгадать.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

2 часа назад

Таинственный золотой шар найден на глубине у берегов Аляски

Интересное в Казани

час назад

Новый простор для счастья: рассказываем, как семья из Казани устала мириться с теснотой и выбрала комфорт

как выглядит вытежка в туалете защитная от тараканов в домашних условиях

Не у нас

день назад

Ученые объяснили, почему Хиросима восстановилась, а Чернобыль — нет

Интересное в Казани

2 дня назад

Невидимая часть игры: как устроены квесты изнутри

коррекция нарощенных ногтей в Екатеринбурге

Не у нас

день назад

Ученые назвали 5 стран, которые переживут ядерную войну

Новости Казани

день назад

Казанский транспорт получил антипремию "Тяжело с татарским"

Не у нас

день назад

Медиевист Кессель нашел утерянный фрагмент 1750-летней Библии

Не у нас

день назад

Иммунолог рассказала, грозит ли России эпидемия холеры из-за завозного случая

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане ожидаются сильный ветер, гололедица и заморозки
Лонгриды
2 дня назад

Рынок аренды частных домов в Казани: что предлагают за ваш бюджет?

Рынок аренды загородных домов и дач в Казани ак...

Не у нас

21 минуту назад

IJPT: врачи создали методику искоренения опухолей без побочных эффектов

Интересное в Казани

час назад

Как списать непосильные долги и кредиты: инструкция для казанцев, попавших в непростую ситуацию

Не у нас

21 минуту назад

Ученые хотят создать вакцины против смертельно опасных родственников Эболы

Не у нас

21 минуту назад

В Антарктиде нашли лед с высокой концентрацией золота
Татарстан занял 28-е место в рейтинге платёжной...
Новости Татарстана
час назад

Татарстан занял 28-е место в рейтинге платёжной дисциплины бизнеса

Новости Казани

51 минуту назад

В Татарстане водителей просят быть осторожнее из-за метели и гололеда

Новости Казани

51 минуту назад

Центр Казани начнут перекрывать из-за марафона

Не у нас

56 минут назад

Ученые предупредили, что Земля готовит двойной климатический удар по людям
Она скажет «да» на любой вопрос: рассказываем м...
Гид по скидкам Казани
7 дней назад

Она скажет «да» на любой вопрос: рассказываем мужчинам Казани, чего на самом деле хотят девушки