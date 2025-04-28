В Антарктиде нашли лед с высокой концентрацией золота

Антарктида продолжает удивлять своими тайнами. Несмотря на более чем двухсотлетнюю историю исследований, ледяной континент всё ещё преподносит сенсационные открытия.

Одним из таких стало событие 2012 года, когда учёные извлекли керны льда из подлёдного озера Восток. При анализе образцов выяснилось, что концентрация ионов золота в воде и льду достигала 80% — что сопоставимо с содержанием металла в слитке 700-й пробы. Правда, в силу молекулярного состояния золото невозможно было увидеть невооружённым глазом.

Происхождение такой высокой концентрации остаётся загадкой. По одной из версий, на дне озера Восток может скрываться одно из крупнейших в мире месторождений золота. Эту гипотезу подтверждают данные спутниковой съёмки: обнаруженная золотосодержащая гряда может быть продолжением знаменитого месторождения Янакоча в Андах.

Открытие "золотого запаса" в Антарктиде ещё раз подтверждает: ледяной континент хранит неисчерпаемые ресурсы и тайны, которые науке только предстоит разгадать.