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В Антарктиде нашли древние саркофаги с пугающими предупреждением

Во время международной миссии в Антарктиде учён...

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Во время международной миссии в Антарктиде учёные из России, США, Китая и Индии обнаружили под толщей льда четыре таинственных чёрных объекта, напоминающих саркофаги. Их геометрическая точность удивила исследователей — создавалось впечатление, что использовались технологии, похожие на лазеры. По предварительной оценке, возраст находок может достигать миллионов лет.

После транспортировки на базу саркофаги начали издавать низкочастотный гул, вызывая тревожные симптомы у учёных. Один из объектов вскрыли: внутри оказался металлический цилиндр с неизвестными символами. Сразу после этого на экранах оборудования вспыхнула надпись: «Не будите то, что спит. Наш сон должен быть вечен».

Экспедиция приняла решение вернуть находки на место и приостановить исследования. Все данные были засекречены. Информацию раскрыл канал «Границы неизведанного с Дмитрием Джулиусом», пишет sterlegrad.ru.

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