В Антарктиде найдено столетнее молоко: как оно сохранилось

Специалисты установили, что найденная банка с молоком принадлежала экспедиции Эрнеста Шеклтона и была оставлена в начале XX века. В 1908 году исследователь вместе с командой отправился в поход к Антарктиде. Экспедиция оказалась крайне тяжелой и могла завершиться трагически, но путешественники благополучно вернулись.

Спустя годы на месте их стоянки была обнаружена консервированная банка с молоком. Её отправили на исследование в крупнейшую новозеландскую компанию по производству молочных продуктов. Ученые провели детальный анализ, изучив химический состав содержимого и сравнив его с современными аналогами.

Выводы оказались удивительными: структура молока практически не изменилась. Единственным отличием стало повышенное содержание свинца и олова, что, вероятно, объясняется длительным хранением в металлической таре. Эта находка оказалась важной для науки, помогая ученым понять, как долго могут сохраняться молочные продукты, сообщает дзен-канал «Путешествия, туризм, наука».