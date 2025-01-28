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В Амурской области 28 января после взрыва пропал без вести человек

Спасатели ведут поиски пропавшего

МЧС

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В Белогорске Амурской области на производственном объекте произошел взрыв, в результате которого один человек пропал без вести. Об этом сообщило МЧС России.

По информации ведомства, на седьмом этаже здания из-за нарушения технологического процесса произошел хлопок, вызвавший разрушения внутри помещения. При этом несущие конструкции здания остались невредимыми.

Спасатели ведут поиски пропавшего, который, предположительно, может находиться под завалами. Рабочие предприятия смогли эвакуироваться самостоятельно, а деятельность цеха была временно приостановлена.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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