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В Алабаме ученые нашли у грызунов вирус, который грозит миру новой пандемией

Обнаружение произошло в ходе лабораторных иссле...

pixabay.com

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В Алабаме случайно выявили новый вирус, который может представлять угрозу для человека. Он относится к той же группе, что и смертельно опасные вирусы нипах и хендра, вызывающие серьезные эпидемии.

Обнаружение произошло в ходе лабораторных исследований: вирус был найден в замороженных образцах, содержащих биоматериал землеройки. В честь места находки его назвали Camp Hill.

На данный момент вирус не передается человеку, однако ученые обеспокоены возможными мутациями, которые могут сделать его опасным. Хотя текущие исследования не подтверждают его способность заражать людей, вирусы этого семейства ранее становились причиной смертельных вспышек. Научные работы продолжаются, чтобы выяснить риск его распространения среди людей, пишет Доктор Питер.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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