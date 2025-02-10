В Якутске 10 февраля водитель сбил 4 человек на переходе

В Якутске днем 10 февраля на пешеходном переходе произошел наезд на четырех человек, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Авария случилась на пересечении проспекта Ленина и улицы Аммосова. По предварительным данным, 51-летний водитель Toyota Probox проигнорировал красный сигнал светофора и сбил пешеходов, которые переходили дорогу на разрешающий сигнал.

Трое пострадавших были госпитализированы. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняются обстоятельства ДТП.