В Якутии мужчина на борту самолёта пытался выломать аварийную дверь из-за духоты

В Якутии пассажир из Кузбасса устроил скандал на борту самолета, пытаясь выломать аварийную дверь, чтобы «в салоне было свежее».

Как сообщает SHOT, 49-летний Сергей из Ленинска-Кузнецкого должен был лететь рейсом Нерюнгри – Новосибирск. Перед полетом мужчина изрядно выпил, а оказавшись в салоне, начал вести себя неадекватно: отказался занимать свое место, обругал экипаж, а затем попытался вскрыть аварийный выход, жалуясь на духоту.

Усмирить дебошира удалось только с помощью полиции. Мужчину сняли с рейса, а его дальнейшую судьбу теперь решают правоохранительные органы.