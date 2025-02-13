В Якутии мужчина на борту самолёта пытался выломать аварийную дверь из-за духоты
Екатерина Елисеева
В Якутии пассажир из Кузбасса устроил скандал на борту самолета, пытаясь выломать аварийную дверь, чтобы «в салоне было свежее».
Как сообщает SHOT, 49-летний Сергей из Ленинска-Кузнецкого должен был лететь рейсом Нерюнгри – Новосибирск. Перед полетом мужчина изрядно выпил, а оказавшись в салоне, начал вести себя неадекватно: отказался занимать свое место, обругал экипаж, а затем попытался вскрыть аварийный выход, жалуясь на духоту.
Усмирить дебошира удалось только с помощью полиции. Мужчину сняли с рейса, а его дальнейшую судьбу теперь решают правоохранительные органы.
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