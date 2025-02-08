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Южнокорейская Air Busan запретила провоз Power bank в ручной клади

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Южнокорейская авиакомпания Air Busan ввела запрет на провоз внешних аккумуляторов в верхней багажной полке, став первой в мире, принявшей такие меры. Решение связано с инцидентом 28 января, когда на борту Airbus 32 произошло возгорание, предположительно вызванное взрывом пауэрбанка. Несмотря на успешную эвакуацию пассажиров, самолет получил повреждения, не подлежащие ремонту.

Согласно новым правилам, пассажиры могут брать пауэрбанки на борт, но обязаны держать их при себе или хранить под сиденьем, а не в багажном отсеке над головой. Эти меры направлены на повышение безопасности полетов и предотвращение возможных возгораний.

Российские авиакомпании также пересматривают правила перевозки внешних аккумуляторов. Аэрофлот разрешает устройства мощностью до 100 Вт·ч без согласования, S7 допускает пауэрбанки до 160 Вт·ч. При этом Победа и Россия устанавливают ограничения на количество и мощность таких устройств, запрещая их перевозку в зарегистрированном багаже.

Принятые меры подчеркивают важность соблюдения новых стандартов безопасности в авиации, особенно после недавних происшествий.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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