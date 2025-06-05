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Южноафриканский студент нашел под камнем существо из кембрийского периода

Рохан наткнулся на...

pixabay

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В марте 2022 года Рохан Барнард, студент Стелленбошского университета, проводил исследовательскую работу на ферме у подножия гор Свартберг, между Калицдорпом и Аудсхорном. Он переворачивал камни, надеясь найти муравьев, ящериц и другие виды фауны, когда неожиданно сделал важное открытие.

На сыром песке, рядом с небольшим ручьем, среди увядших листьев, Рохан наткнулся на черного бархатистого червя. Поняв, что его находка редка, он взял образец и разместил фотографию на платформе iNaturalist, где ученые и любители природы делятся своими наблюдениями.

Рохан уже знал о капских бархатных червях — он впервые столкнулся с ними в 2019 году на Столовой горе, когда его брат собирал червей для профессора зоологии Савела Дэниелса. Тогда Рохан, увлеченный изучением муравьев, с радостью помогал брату. На данный момент он исследует экологию сохранения видов и занимается энтомологией.

Бархатные черви признаны живыми ископаемыми, так как их предшественники появились более 500 миллионов лет назад, в эпоху кембрия. Эти организмы имеют мягкое тело и несегментированные конечности, оставаясь практически неизменными на протяжении миллионов лет, пишет МК.

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