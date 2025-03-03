Узбек убил таксиста в Екатеринбурге во время конфликта

Конфликт между таксистом из Екатеринбурга и мигрантом из Узбекистана произошел из-за опасного вождения. Подробности инцидента, который привел к гибели водителя «Яндекса», сообщил источник Ура.ру.

По его словам, причиной ссоры стало то, что мужчины не смогли разъехаться на дороге. Задержанный мигрант объяснил, что таксист вел машину слишком агрессивно и создавал угрозу для других участников движения. Он утверждал, что не собирался убивать оппонента, а лишь ударил его во время спора.

Ранее сообщалось, что после удара таксист упал и ударился головой. Его доставили в реанимацию, однако спасти пострадавшего не удалось — спустя несколько часов он скончался от тяжелой черепно-мозговой травмы. Предполагаемый нападавший задержан и уже признал свою вину.