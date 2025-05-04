Юрист Русяев: за теплицу с фундаментом дачники заплатят штраф

Собственников дачных участков предупредили: если на их территории есть постройки с фундаментом, но они не оформлены в Росреестре, это может привести к штрафу. Об этом сообщил юрист в беседе с «Лентой.ру».

Под требования подпадают не только дома, но и бани, сараи, хозблоки и даже теплицы — при условии, что у них есть фундамент и стационарные системы, например, полив. Штраф за неоформленную постройку составляет 20% от суммы налога, которую нужно было бы заплатить. Плюс сам налог. Если владелец откажется платить — постройку могут снести.

Юрист уточнил, что временные и разборные теплицы, установленные без фундамента и без коммуникаций, регистрации не требуют.

Ранее в Роскачестве напомнили, что за выращивание определённых растений на дачах россияне могут понести и уголовную ответственность.