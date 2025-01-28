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Университет Жауме: из-за газовых плит погибают 40 тысяч человек ежегодно

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Согласно исследованию ученых из Университета Жауме I в Испании, использование газовых плит представляет серьёзную опасность для здоровья и ежегодно становится причиной гибели около 40 тысяч жителей Европы. Об этом пишет издание Bloomberg.

Примерно треть европейских семей готовят пищу на газовых плитах. Однако такие устройства выделяют вредные вещества, включая диоксид азота и твердые частицы, которые негативно воздействуют на дыхательную систему человека.

Исследователи отмечают, что эти выбросы повышают риск развития астмы. Так, использование газовых плит увеличивает вероятность временных симптомов на 42%, а хронической астмы — на 24%. Кроме того, диоксид углерода, выделяемый при работе плит, усугубляет проблему глобального потепления.

Среди стран, наиболее подверженных влиянию этой проблемы, учёные выделяют Великобританию, Румынию, Польшу и Италию. Они призывают уделить больше внимания рискам, связанным с газовыми плитами, как для здоровья населения, так и для экологии.

«Газовые плиты — это скрытая токсичная угроза, которую необходимо устранить», — заявили исследователи.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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