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Университет Мичигана запустил самый мощный лазер в мире — ZEUS

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В Университете Мичигана прошёл первый эксперимент с лазерной системой ZEUS, которая достигла рекордной мощности — 2 петаватта (2 квадриллиона ватт). Энергия лазерного импульса превысила суммарное мировое энергопотребление в 100 раз, хотя длился импульс всего 25 квинтиллионных долей секунды. Это делает ZEUS самым мощным лазером, когда-либо созданным.

Карл Крушельник, директор Центра ультрабыстрой оптики имени Жерара Муру, отметил, что этот прорыв открывает новые возможности для исследований в области высокоинтенсивной науки, ранее недоступной в США.

Лазерные технологии применяются в разных сферах — от термоядерного синтеза до военных задач. Для экстремальных экспериментов нужны всё более мощные установки. В последнем тесте ZEUS создал инфракрасный импульс, усиленный и сжатый до 8 микрон, что позволило превратить воздух в плазму. Финальная фаза включала фокусировку луча диаметром 30 см до менее одного микрона, что и обеспечило рекордную мощность.

Учёные уже работают над модернизацией ZEUS для достижения мощности в 3 петаватта. Для этого используется титан-сапфировый кристалл диаметром 18 см, производство которого заняло 4,5 года. После улучшений планируется столкнуть ускоренные электроны с лазерными импульсами, что приведёт к эффекту зеттаваттного излучения. Ведущий научный сотрудник Анатолий Максимчук объяснил, что для этого будут использовать два лазерных луча — один для создания канала, другой для ускорения частиц.

ZEUS открыт для внешних исследователей. Профессор Франклин Доллар из Калифорнийского университета в Ирвайне подчеркнул, что установка имеет огромное значение для научного сообщества. По словам Вячеслава Лукина из Национального научного фонда США, фундаментальные исследования на ZEUS могут привести к прорывам в медицине, например, в диагностике и лечении рака.

Этот лазер обещает расширить границы науки и стать катализатором инноваций в различных областях, сообщает New-science.

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