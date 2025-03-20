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Уничтожено 96% морских видов: 250 млн лет назад чуть не погибло все живое

Исследователи установили, что тропические леса ...

pixabay

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Около 250 миллионов лет назад планета пережила одно из самых разрушительных вымираний в истории. Повышение температуры на 10 градусов привело к исчезновению почти всей жизни.

Этот период, известный как пермско-триасовое вымирание, уничтожил 96% морских видов и 70% наземных позвоночных, став самым масштабным природным катаклизмом.

Группа ученых под руководством Мауры Брунетти из Женевского университета изучила окаменелости того времени, чтобы выяснить, какие климатические изменения произошли. По их данным, главной причиной катастрофы стало мощное вулканическое извержение, в результате которого в атмосферу попало около 100 тысяч миллиардов тонн углекислого газа. Об этом сообщает журнал Frontiers in Earth Science.

Исследователи установили, что тропические леса исчезли, уступив место пустыням, а умеренные зоны сместились к полюсам, что полностью уничтожило тундру.

Кроме того, океаны потеряли кислород, сделав их непригодными для жизни большинства морских существ. Ученые предупреждают, что при продолжении роста выбросов CO₂ человечество может столкнуться с аналогичным сценарием. По их расчетам, глобальные климатические изменения могут начаться уже через 2700 лет.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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