Умер директор легендарной группы «На-На»

из группы в ВК На-На

Музыкальный коллектив «На-На» сообщил о смерти своего бессменного директора Виталия Фроликова. Информация появилась на официальной странице группы в соцсети «ВКонтакте».

«Ушёл из жизни Фроликов Виталий Иванович. Близкий человек для группы "На-На", душа и сердце коллектива, директор группы», — говорится в публикации.

Фроликов руководил группой более 30 лет, став неотъемлемой частью её истории. Причина смерти не раскрывается. Представители коллектива пообещали позже сообщить дату и место прощания.

Поклонники и коллеги выражают соболезнования, называя Фроликова настоящим профессионалом и человеком с большим сердцем.