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UKHSA: В Британии выявлен редкий случай заражения птичьим гриппом

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В Великобритании выявлен редкий случай инфицирования человека птичьим гриппом, сообщает РИА Новости со ссылкой на британское агентство по здравоохранению (UKHSA).

Мужчина, заразившийся вирусом, был госпитализирован. Его состояние оценивается как удовлетворительное, он чувствует себя хорошо, но проходит необходимый курс лечения.

Сообщается, что причиной заражения стал длительный контакт с больными птицами на одной из местных ферм. Однако остаётся неизвестным, знал ли пациент о том, что птицы были заражены.

Случаи передачи птичьего гриппа человеку в Великобритании крайне редки, и этот инцидент привлёк внимание медиков и специалистов в области здравоохранения.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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