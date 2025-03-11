Ученый Парния рассказал о жизни после смерти

Профессор Сэм Парния рассказал, почему смерть не является окончательным процессом и как можно пересмотреть взгляд на это явление.

Современная медицина добилась значительных успехов в лечении опасных заболеваний, однако полностью избежать смерти пока невозможно.

На протяжении 30 лет Парния изучал переходное состояние между жизнью и смертью и пришел к выводу, что этот процесс можно обратить. В 2012 году его команда смогла реанимировать 33% пациентов после остановки сердца. Он утверждает, что даже после прекращения работы организма мозг способен восстанавливаться в течение нескольких часов или дней.

Исследования подтверждают эту теорию: в одном из экспериментов активность мозга свиньи возобновилась спустя 14 часов после смерти. В этом процессе ключевую роль играют медицинское оборудование и специальные препараты.

Еще один вариант — крионика, предполагающая заморозку тела для последующего оживления. Однако на данный момент нет успешных примеров возвращения к жизни после размораживания.

По мнению профессора, в будущем реанимация станет более надежным методом восстановления, но применять ее стоит только тогда, когда есть реальные шансы на дальнейшую полноценную жизнь.