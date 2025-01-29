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Ученый МГУ: Генная инженерия не сделает людей бессмертными

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Современные достижения в генной инженерии, искусственном интеллекте и медицине открывают новые возможности для продления жизни. Однако, несмотря на прогресс, ученые считают, что бессмертие остается недостижимым.

Идея трансгуманизма, появившаяся в начале XX века, предполагает снижение смертности и увеличение продолжительности жизни с помощью технологий. Некоторые специалисты считают, что внедрение определенных генов может способствовать долголетию. Также рассматривается применение геропротекторов — веществ, защищающих организм от возрастных заболеваний. Один из методов — клеточное перепрограммирование, позволяющее превращать обычные клетки в стволовые для омоложения тканей и органов.

Александр Тышковский, старший научный сотрудник МГУ и инструктор по медицине в Гарвардской Медицинской школе, объяснил, что научный прогресс не дает гарантий бессмертия. Он отметил, что даже если удастся полностью победить старение и болезни, люди все равно будут умирать от несчастных случаев, инфекций или других внешних факторов.

Однако ученый допускает, что в будущем наука сможет значительно увеличить среднюю продолжительность жизни — возможно, даже до 1000 лет.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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