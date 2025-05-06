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Ученый из Японии создал мясо из канализационных фекалий

В Японии представили один из самых обсуждаемых ...

Japan Daily

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В Японии представили один из самых обсуждаемых пищевых экспериментов последних лет. Исследователь Икэда Мицуюки из научно-исследовательского института в Окаеяме разработал технологию производства съедобного мяса... из человеческих экскрементов. Продукт уже получил неофициальное название — «шитбургер».

Как утверждает профессор, идея направлена на решение сразу двух глобальных проблем: нехватки продовольствия и утилизации сточных вод. Основой служат осадки из токийской канализации, обогащённые белковыми бактериями. После многоступенчатой обработки — извлечения, ускорения ферментативных процессов и ароматизации — получается белковая масса, по составу сопоставимая с говядиной: 63% белка, 25% углеводов, 3% жиров и 9% минералов. Для вкуса добавляют сою и соус.

Испытания показали, что добровольцы не смогли отличить экспериментальное мясо от обычного. Однако массовое внедрение тормозят два серьёзных барьера: психологическое отторжение и высокая цена. Сейчас «экологическое мясо» в 10–20 раз дороже традиционного, и только масштабное производство может снизить себестоимость. Впрочем, главный вызов, по мнению Икэды, — убедить людей попробовать первый кусок пишет Japan Daily.

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