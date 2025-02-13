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Ученый Андрей Поздняков озвучил, что ведет к пандемии

Кроме вирусных инфекций, Поздняков отметил и уг...

pixabay.com

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Кандидат медицинских наук Андрей Поздняков заявил, что вероятность новой пандемии остается высокой, но главную угрозу, по его мнению, представляют не вирусы Марбурга, Зика или оспа обезьян. Основную опасность он видит в гриппе, который постоянно мутирует, несмотря на наличие вакцин, и ежегодно приводит к тысячам смертей.

Особенно специалист выделил птичий грипп, который способен адаптироваться для передачи от человека к человеку. Хотя вероятность летальности в 30% остается низкой, в целом риск заражения оценивается как значительный.

Кроме вирусных инфекций, Поздняков отметил и угрозу со стороны бактерий. В их числе – золотистый стафилококк, ацинетобактер, кишечная палочка, клебсиелла, пневмококк и синегнойная палочка. Потеря контроля над этими микроорганизмами, по его словам, может серьезно сказаться на здоровье населения, пишет akpars.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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