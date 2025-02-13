Ученый Андрей Поздняков озвучил, что ведет к пандемии
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Кандидат медицинских наук Андрей Поздняков заявил, что вероятность новой пандемии остается высокой, но главную угрозу, по его мнению, представляют не вирусы Марбурга, Зика или оспа обезьян. Основную опасность он видит в гриппе, который постоянно мутирует, несмотря на наличие вакцин, и ежегодно приводит к тысячам смертей.
Особенно специалист выделил птичий грипп, который способен адаптироваться для передачи от человека к человеку. Хотя вероятность летальности в 30% остается низкой, в целом риск заражения оценивается как значительный.
Кроме вирусных инфекций, Поздняков отметил и угрозу со стороны бактерий. В их числе – золотистый стафилококк, ацинетобактер, кишечная палочка, клебсиелла, пневмококк и синегнойная палочка. Потеря контроля над этими микроорганизмами, по его словам, может серьезно сказаться на здоровье населения, пишет akpars.ru.
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