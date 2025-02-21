Ученые засекли в 100 тысячах км от Земли звуки, похожие на пение птиц

Китайские и европейские учёные зафиксировали звуковые импульсы, напоминающие птичье пение, на расстоянии 100 тысяч километров от Земли. Об этом они сообщили в статье для журнала Nature.

Исследователи отметили, что зарегистрированные сигналы относятся к так называемым «хоровым волнам» — разновидности электромагнитного излучения. Обычно их фиксируют вблизи планет, где они возникают под влиянием магнитных полей и активности спутников. Однако в этот раз последовательные звуковые колебания были зафиксированы в открытом космосе.

Открытие позволяет лучше понять, как электромагнитные волны взаимодействуют с заряженными частицами. Учёные предполагают, что хоровые волны играют важную роль в перераспределении энергии в магнитосфере, а также могут влиять на радиационные пояса Земли и формирование полярных сияний.