Ученые зафиксировали медленное землетрясение в разломе Нанкай

Международная команда ученых зафиксировала медленные землетрясения в японском разломе Нанкай. В 2015 и 2020 годах датчики зафиксировали волну деформации, которая двигалась по разлому на дне океана в течение нескольких недель. Эти явления помогают сбрасывать напряжение в опасных зонах и снижать вероятность возникновения цунами. Новые данные могут улучшить понимание поведения земной коры в разломах и оценку угрозы сильных землетрясений.

Медленные землетрясения — это сейсмические события, которые развиваются в течение нескольких дней или недель и не ощущаются на поверхности. Они становятся важным процессом накопления и высвобождения напряжения перед более мощными толчками.

Ученые установили датчики в скважинах Японского моря в районе разлома Нанкай, который находится у южного побережья Японии. В 2015 году приборы зафиксировали медленное движение пород вдоль участка разлома, протяженностью 30 километров. Второе медленное землетрясение произошло в 2020 году по тому же маршруту.

Землетрясения происходили в той части разлома, где обычно возникают цунами. Медленные толчки помогают сбросить напряжение в потенциально опасной зоне, не вызывая разрушительных эффектов. Кроме того, ученые подтвердили теорию о том, что флюиды в трещинах горных пород играют важную роль в процессе медленных землетрясений.

Предыдущее сильное землетрясение в разломе Нанкай произошло в 1946 году, когда магнитуда достигла 8 баллов. Медленные землетрясения могут уменьшить вероятность сильных разрушений в случае будущих толчков.

Это открытие может изменить подход к оценке сейсмической опасности, например, для разлома Каскадия в северо-западной части США, где медленные землетрясения отсутствуют. В будущем ученые планируют установить датчики в других районах Тихоокеанского Огненного кольца для дальнейшего изучения поведения разломов.

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