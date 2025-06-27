Не у нас
· 16+ · Анастасия Котенкова

Ученые зафиксировали медленное землетрясение в разломе Нанкай

Ученые впервые зафиксировали медленное землетря...

Подписаться на Дзен.канал

Международная команда ученых зафиксировала медленные землетрясения в японском разломе Нанкай. В 2015 и 2020 годах датчики зафиксировали волну деформации, которая двигалась по разлому на дне океана в течение нескольких недель. Эти явления помогают сбрасывать напряжение в опасных зонах и снижать вероятность возникновения цунами. Новые данные могут улучшить понимание поведения земной коры в разломах и оценку угрозы сильных землетрясений.

Медленные землетрясения — это сейсмические события, которые развиваются в течение нескольких дней или недель и не ощущаются на поверхности. Они становятся важным процессом накопления и высвобождения напряжения перед более мощными толчками.

Ученые установили датчики в скважинах Японского моря в районе разлома Нанкай, который находится у южного побережья Японии. В 2015 году приборы зафиксировали медленное движение пород вдоль участка разлома, протяженностью 30 километров. Второе медленное землетрясение произошло в 2020 году по тому же маршруту.

Землетрясения происходили в той части разлома, где обычно возникают цунами. Медленные толчки помогают сбросить напряжение в потенциально опасной зоне, не вызывая разрушительных эффектов. Кроме того, ученые подтвердили теорию о том, что флюиды в трещинах горных пород играют важную роль в процессе медленных землетрясений.

Предыдущее сильное землетрясение в разломе Нанкай произошло в 1946 году, когда магнитуда достигла 8 баллов. Медленные землетрясения могут уменьшить вероятность сильных разрушений в случае будущих толчков.

Это открытие может изменить подход к оценке сейсмической опасности, например, для разлома Каскадия в северо-западной части США, где медленные землетрясения отсутствуют. В будущем ученые планируют установить датчики в других районах Тихоокеанского Огненного кольца для дальнейшего изучения поведения разломов.

Источник здесь.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Россияне узнали о признаках шпионского ПО в телефоне

Интересное в Казани

2 дня назад

Храп, боли, асимметрия лица: рассказываем, как незаметные проблемы с челюстью разрушают здоровье

травля тараканов

Не у нас

день назад

Пермская епархия защитилась в суде от претензий по святой воде

Не у нас

2 часа назад

Ученые нашли источник ртутного загрязнения в Арктике

стоимость создания интернет магазина под ключ цена в Москве

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане женщина в нетрезвом виде убила супруга трубой

Не у нас

22 часа назад

Россияне в Абхазии жалуются на кражу трусов и неудобства

Не у нас

день назад

Китай показал дрон размером с комара

Не у нас

день назад

Ученые из Калифорнии восстановили речь парализованного
Новости Татарстана
час назад

В Татарстане планируют рейды по нетрезвым водителям

В Татарстане планируются массовые рейды по нетр...

Не у нас

59 минут назад

Ученые зафиксировали медленное землетрясение в разломе Нанкай

Важное в РТ

день назад

Сбер проведет «Бизнес-Фест» для предпринимателей в Казани

Не у нас

59 минут назад

Исследователи подтвердили эффективность четырехдневной рабочей недели

Не у нас

час назад

Названы регионы России, где фиксируется высокий уровень наркомании
Пожарные Татарстана ликвидировали пять возгоран...
Новости Татарстана
день назад

Пожарные Татарстана ликвидировали пять возгораний за сутки

Не у нас

час назад

Российская молодежь все чаще отправляется в путешествия

Новости Казани

час назад

УФСБ Казани проводит учения по предотвращению теракта

Новости Татарстана

час назад

В Рыбно-Слободском районе откроется глэмпинг с оленями и маралами
«Хватит сидеть на диване»: Гроза рассказал о то...
Новости Татарстана
6 дней назад

«Хватит сидеть на диване»: Гроза рассказал о том, почему пошел на СВО из Татарстана