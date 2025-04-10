Ученые: зачатые в холодное время люди менее склонны к ожирению

Исследование Университета Тохоку показало, что дети, зачатые в холодное время года (с октября по апрель), имеют больше шансов оставаться стройными во взрослом возрасте. Это связано с активной работой бурой жировой ткани, которая помогает сжигать жир и защищает от нарушений обмена веществ.

Учёные исследовали состояние жировой ткани у 683 человек и выяснили, что у зачатых зимой индекс массы тела ниже, меньше висцерального жира и выше способность организма к жиросжиганию.

Авторы считают, что температурные условия во время зачатия могут повлиять на экспрессию генов, формируя будущую метаболическую адаптацию организма. Эти выводы подтверждают и предыдущие данные, полученные в опытах на животных, пишет Газета.ру.