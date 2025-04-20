Ученые заявили о снижении солнечной активности: магнитные бури отступают
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Период активных магнитных бурь подходит к концу — об этом сообщают специалисты, отслеживающие 11-летний солнечный цикл. После прохождения его пика солнечная активность начала снижаться, что подтверждается сокращением числа пятен и вспышек на поверхности Солнца.
По словам учёных, в ближайшие годы мощные геомагнитные возмущения станут редкими, а влияние космической погоды на организм человека — минимальным. Прогноз сулит облегчение тем, кто страдает от головных болей, утомляемости и нарушений сна в периоды магнитных бурь.
Согласно наблюдениям, Земля вступает в семилетний период относительного спокойствия, когда солнечные выбросы будут происходить всё реже.
Эти изменения особенно обнадёживают метеозависимых людей, которые теперь смогут жить без оглядки на всплески солнечной активности, пишет источник.
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