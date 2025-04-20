Не у нас
· 16+ · Анастасия Шарова

Ученые заявили о снижении солнечной активности: магнитные бури отступают

Солнечный цикл идёт на спад, и геомагнитные бур...

pxhere.com

Подписаться на Дзен.канал

Период активных магнитных бурь подходит к концу — об этом сообщают специалисты, отслеживающие 11-летний солнечный цикл. После прохождения его пика солнечная активность начала снижаться, что подтверждается сокращением числа пятен и вспышек на поверхности Солнца.

По словам учёных, в ближайшие годы мощные геомагнитные возмущения станут редкими, а влияние космической погоды на организм человека — минимальным. Прогноз сулит облегчение тем, кто страдает от головных болей, утомляемости и нарушений сна в периоды магнитных бурь.

Согласно наблюдениям, Земля вступает в семилетний период относительного спокойствия, когда солнечные выбросы будут происходить всё реже.

Эти изменения особенно обнадёживают метеозависимых людей, которые теперь смогут жить без оглядки на всплески солнечной активности, пишет источник.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Миллиардный ущерб и тысячи пострадавших: как казанцы смогли провернуть аферу десятилетия

Интересное в Казани

2 часа назад

Когда трагедия сталкивается с деловыми стандартами: основатель ритуальной компании поделился мнением о ценах на похороны в Казани

как защитить квартиру от соседских тараканов

Лонгриды

15 часов назад

Казанский священник рассказал, какие ошибки совершают прихожане накануне Пасхи

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Ваш дом мечты начинается здесь: проверенные подрядчики и материалы для строительства в Казани

ремонт бампера автомобиля в Москве

Новости Казани

день назад

В казанских ТЦ "Тандем" и "Южный" началась эвакуация

Не у нас

23 часа назад

Протоиерей рассказал, что будет, если не сойдет Благодатный огонь

Новости Казани

день назад

На проспекте Универсиады в Казани произошел серьезный пожар

Новости Казани

день назад

Появилось видео из дома в Казани на Мусина, где нашли мумию

Не у нас

день назад

Учёные определили метод похудения без голода
Новости Татарстана
19 часов назад

Ирина Волынец предложила ввести обязательную медиацию для разводящихся семей

Как объяснила Волынец, её предложение заключает...

Не у нас

42 минуты назад

Владимир Путин посетил Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя

Не у нас

42 минуты назад

Эндокринолог рассказал, кому опасно есть куличи на Пасху

Не у нас

42 минуты назад

Ученые заявили о снижении солнечной активности: магнитные бури отступают

Не у нас

47 минут назад

Ученые назвали три главные угрозы, способные уничтожить человечество
Самолеты из Египта прибудут в Казань с серьезны...
Новости Казани
21 час назад

Самолеты из Египта прибудут в Казань с серьезным опозданием

Не у нас

52 минуты назад

Ученые назвали крупнейшее вымирание на Земле, произошедшее 252 млн лет назад

Новости Казани

57 минут назад

В Казани за сутки произошло 153 ДТП

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане предложили ввести обязательную медиацию перед разводом
Казанцы, не сидим дома: главные места и события...
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Казанцы, не сидим дома: главные места и события этой весны — в одном гиде