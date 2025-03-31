Ученые заявили, что у чернобыльских животных ускорилась эволюция

Учёные исследовали, как радиация Чернобыля повлияла на ДНК собак, и пришли к выводу, что изменения в генетическом коде существовали, но они не затронули внешний вид животных.

Специалисты изучили несколько популяций собак, обитающих в зоне отчуждения Чернобыля, и разделили их на три группы: одна находится вблизи заброшенного города, в 15 километрах от АЭС, другая – непосредственно в районе самой ЧАЭС, а третья – в Славутиче, где уровень радиации намного ниже и проживают люди.

Выяснилось, что собаки, живущие вблизи ЧАЭС, показали наибольшую генетическую изоляцию. Однако неясно, когда эта группа возникла: до катастрофы или после неё.

Несмотря на это, учёные заметили сходство между тремя популяциями. Собаки Чернобыля в большей степени имели ДНК, схожее с породами, близкими к пинчерам, в то время как собаки из зоны ЧАЭС больше напоминали овчарок.

Дополнительно исследователи обнаружили, что в отличие от волков, все три популяции собак жили рядом друг с другом, пишет МедиаПоток со ссылкой на Techinsider.