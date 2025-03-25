Ученые заявили, что старая вавилонская карта мира может указать на Ноев ковчег

Учёные из Великобритании считают, что артефакт Imago Mundi, которому около 3000 лет, может пролить свет на возможное местонахождение знаменитого ковчега Ноя.

Эта табличка, созданная в VII веке до нашей эры, признана самой древней из известных карт мира. Она отражает представление древних жителей Месопотамии о строении Земли: в центре — Евфрат, а вокруг него — города, горы и водоёмы.

Также на ней нанесён текст, выполненный клинописью, где описывается сотворение мира богом Мардуком. В тексте упоминается правитель по имени Утнапиштим, которого исследователи считают аналогом библейского Ноя в вавилонской традиции.

Согласно содержанию таблички, ковчег был построен примерно в 1800 году до нашей эры и после потопа оказался на горе Урарту. Исследователи предполагают, что речь может идти о современной горе Арарат, сообщает МедиаПоток со ссылкой на Techinsider.