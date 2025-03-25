Ученые заявили, что старая вавилонская карта мира может указать на Ноев ковчег
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Учёные из Великобритании считают, что артефакт Imago Mundi, которому около 3000 лет, может пролить свет на возможное местонахождение знаменитого ковчега Ноя.
Эта табличка, созданная в VII веке до нашей эры, признана самой древней из известных карт мира. Она отражает представление древних жителей Месопотамии о строении Земли: в центре — Евфрат, а вокруг него — города, горы и водоёмы.
Также на ней нанесён текст, выполненный клинописью, где описывается сотворение мира богом Мардуком. В тексте упоминается правитель по имени Утнапиштим, которого исследователи считают аналогом библейского Ноя в вавилонской традиции.
Согласно содержанию таблички, ковчег был построен примерно в 1800 году до нашей эры и после потопа оказался на горе Урарту. Исследователи предполагают, что речь может идти о современной горе Арарат, сообщает МедиаПоток со ссылкой на Techinsider.
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