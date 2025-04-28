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· 16+ · Анастасия Шарова

Ученые заявили, что смерть это не конец, а переход на новую форму существования

Некоторые исследователи считают, что физическая...

Pro Город

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Физическая смерть, которую большинство людей воспринимает как окончание жизни, на самом деле может быть лишь переходом на новую ступень существования. К такому выводу пришли некоторые исследователи, сообщает «МедиаПоток».

По их мнению, прекращение биологической активности не является финальной точкой. Вместо этого человек переходит в новое состояние, приобретая иную форму бытия. Учёные отмечают, что в этом их взгляды частично перекликаются с церковным учением, согласно которому душа живёт вечно. Однако исследователи подчеркивают, что их концепция отличается: речь идёт о переходе в новую форму существования, а не о традиционном представлении о вечной душе.

При этом точных научных данных о жизни после смерти в настоящее время не существует. Современная наука также не располагает доказательствами в пользу реинкарнации или перерождения душ. Тем не менее тема остаётся предметом интереса как у учёных, так и у философов, вызывая множество вопросов о природе сознания и сущности жизни.

Исследователи призывают рассматривать смерть не только как трагедию, но и как возможную трансформацию, о которой человечество пока знает слишком мало.

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