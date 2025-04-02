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Ученые заявили, что саркофаги в Антарктиде издают зловещие гудящие звуки

Первое, что поразило ученых — это...

pixabay

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Таинственные саркофаги, найденные в ледяных просторах Антарктиды, и исходящие от них звуки стали настоящей сенсацией, вызвав беспокойство у ученых и бурное обсуждение по всему миру.

История стремительно разлетелась по зарубежной прессе. К исследованию необычных объектов подключились специалисты из нескольких стран — включая Россию, США, Китай и Индию. Находка породила множество вопросов: то, что обнаружили исследователи, оказалось далеко не обычным.

Первое, что поразило ученых — невероятно точная форма саркофагов. Они будто были вырезаны лазером, и, несмотря на суровые условия вечной мерзлоты, внутри конструкции сохранялось тепло.

Однако самое тревожное — это звук, который доносился изнутри. Вибрации были настолько сильными, что поверхность воды поблизости начинала дрожать. Открыть контейнеры оказалось непросто, но в итоге специалистам удалось заглянуть внутрь. Там они нашли раскалённый цилиндр из материала неизвестного происхождения, покрытый тончайшими линиями.

И это было ещё не всё. На лабораторных экранах внезапно появилось пугающее сообщение: «Не будите спящих. Их покой должен быть вечным».

Один из китайских ученых высказал предположение: возможно, эти объекты служат своеобразным щитом, блокирующим отправку сигналов с Земли в космос. Такая защита, по его мнению, может быть необходима, чтобы внеземные цивилизации не обнаружили человечество.

Кто знает, может быть, люди — лишь слабое звено во Вселенной, и загадочные саркофаги на самом деле защищают нас от угрозы извне, пишет МедиаПоток.

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