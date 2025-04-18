Ученые заявили, что переболевшие COVID-19 люди стареют значительно быстрее

Американские специалисты бьют тревогу: перенесённый коронавирус способен оставить след на всю жизнь, затрудняя привычную деятельность и ускоряя когнитивное старение. Об этом сообщает издание Wall Street Journal.

По наблюдениям учёных, проблемы с памятью, вниманием и мышлением встречаются не только у пожилых, но и у молодых пациентов. Более того, в отдельных случаях бывшие профессионалы, успешно строившие карьеру, теряют способность справляться с прежними обязанностями. У некоторых диагностируют лёгкие формы когнитивных расстройств.

Особую тревогу вызывает вопрос о том, можно ли полностью восстановиться после таких нарушений, или они с возрастом будут только усиливаться. Хотя окончательного ответа пока нет, исследователи не исключают, что для ряда пациентов последствия останутся необратимыми.

Также установлено, что возраст заболевшего на момент инфицирования COVID-19 играет важную роль в тяжести и длительности постковидных симптомов.

Эксперты подчёркивают, что эти последствия могут заметно снижать качество жизни и трудоспособность миллионов людей, что делает проблему особенно актуальной для системы здравоохранения, пишет Вятка-На-Сети.