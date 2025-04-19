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Ученые заявили, что оледенение Антарктиды началось 34 миллиона лет назад

Изначально ледники покрыли восточную часть мате...

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Исследователи из Института Альфреда Вегенера в Германии, совместно с коллегами из других стран, смогли воссоздать процесс формирования Антарктического ледяного щита.

Это исследование позволило ученым глубже понять причины различий в реакции восточной и западной частей Антарктиды на глобальное потепление. Анализ ледяного керна показал, что оледенение Антарктиды началось около 34 миллионов лет назад, но происходило оно неравномерно.

Изначально ледники покрыли восточную часть материка, а спустя семь лет — западную. Кроме того, стало известно, что в период первой фазы оледенения Западная Антарктида была покрыта густыми широколиственными лесами, как сообщается в журнале Science.

Авторы работы пояснили, что начало крупномасштабного и длительного оледенения скорее всего пришлось на Восточную Антарктиду.

Кроме того, ученые выяснили, что ледяной покров Западной Антарктиды менее устойчив и подвержен таянию даже при незначительном потеплении, пишет МедиаПоток.

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