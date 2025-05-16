Не у нас
· 16+ · Екатерина Елисеева

Ученые заявили, что нейросеть угрожает человечеству и может его обманывать

Среди наиболее часто обсуждаемых угроз...

pixabay

Подписаться на Дзен.канал

Даже на фоне стремительного прогресса технологий и искусственного интеллекта, специалисты продолжают говорить о серьёзных рисках, которые могут повлиять на судьбу всего человечества.

Среди наиболее часто обсуждаемых угроз — гипотетический бунт ИИ, ядерное противостояние и разрушительные природные явления, усугубляемые глобальным потеплением. Особенно серьёзным считается риск ядерного конфликта, исход которого, по мнению учёных, полностью зависит от человеческих решений.

Есть и такие опасности, на которые человечество практически не в силах повлиять — к примеру, возможное столкновение с крупным астероидом. Тем не менее, современные орбитальные системы наблюдения позволяют заранее обнаруживать подобные объекты и предупреждать о возможной угрозе.

Учёные также обращают внимание на новые вызовы: мощные всплески гамма-излучения, будущие пандемии и стихийные бедствия. Не исключается и вероятность демографической перегрузки планеты — не из-за уменьшения населения, а наоборот, из-за его чрезмерного роста. Если численность землян достигнет 10 миллиардов, это может привести к нехватке продовольствия, воды и других ресурсов.

Несмотря на масштаб проблем, эксперты уверены — при грамотной подготовке и активном внедрении научных достижений, человечество способно справиться с этими вызовами и построить устойчивое будущее, пишет МедиаПоток.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Татарстан могут накрыть выбросами: экологи бьют тревогу из-за «Аммония-2»

Гид по скидкам Казани

день назад

Не был там – значит не знаешь Казань: делимся подборкой аутентичных заведений города

травля клопов в москве цены

Лонгриды

20 часов назад

Работать есть где, но некому: кто нужен Татарстану прямо сейчас

Интересное в Казани

3 дня назад

Без билета и чемодана: рассказываем, куда казанцы бегут за ощущением отпуска

изготовление диванов на заказ в Санкт-Петербурге

Не у нас

день назад

NRBD: назван год, когда Земля потеряет треть ледниковой массы

Новости Казани

день назад

Казанцы заметили неизвестный светящийся объект в небе

Новости Татарстана

20 часов назад

В Татарстане врача избили после попытки помочь на месте ДТП

Новости Казани

день назад

Бывший ректор КФУ Гафуров дал показания о своей связи с ОПС «29-й квартал»

Новости Татарстана

день назад

У семьи из Татарстана, где девочку назвали в честь России, появился сын в честь Путина
Лонгриды
2 дня назад

Казань в дыму: как вспыхнул склад с ГСМ и почему это могло закончиться катастрофой

12 мая в Казани вспыхнул пожар в складе с горюч...

Новости Татарстана

7 минут назад

Эксперты рассказали о случаях мошенничества с полисами ОМС в Татарстане

Гид по скидкам Казани

день назад

Чтобы дети не залипали дома: собрали места Казани для активных каникул и выходных

Не у нас

17 минут назад

Ученые определили болезни, которые ускоряют старение сердца

Новости Татарстана

12 часов назад

У жителя Татарстана обнаружили клещевой боррелиоз после прогулки в лесу
Подросток из Татарстана попал в лонг-лист Forbe...
Новости Татарстана
15 часов назад

Подросток из Татарстана попал в лонг-лист Forbes за успехи в Dota 2

Не у нас

15 часов назад

В Италии нашли некрополь старше Рима: более 200 гробниц знати и артефакты

Не у нас

15 часов назад

В Марокко нашли древние захоронения возрастом 4 тысячи лет

Новости Татарстана

15 часов назад

В Татарстане 16 мая ожидаются порывистый ветер и грозы
В Татарстане двое мужчин спасли 62-летнюю женщи...
Новости Татарстана
16 часов назад

В Татарстане двое мужчин спасли 62-летнюю женщину из горящего дома