Ученые заявили, что нейросеть угрожает человечеству и может его обманывать

Даже на фоне стремительного прогресса технологий и искусственного интеллекта, специалисты продолжают говорить о серьёзных рисках, которые могут повлиять на судьбу всего человечества.

Среди наиболее часто обсуждаемых угроз — гипотетический бунт ИИ, ядерное противостояние и разрушительные природные явления, усугубляемые глобальным потеплением. Особенно серьёзным считается риск ядерного конфликта, исход которого, по мнению учёных, полностью зависит от человеческих решений.

Есть и такие опасности, на которые человечество практически не в силах повлиять — к примеру, возможное столкновение с крупным астероидом. Тем не менее, современные орбитальные системы наблюдения позволяют заранее обнаруживать подобные объекты и предупреждать о возможной угрозе.

Учёные также обращают внимание на новые вызовы: мощные всплески гамма-излучения, будущие пандемии и стихийные бедствия. Не исключается и вероятность демографической перегрузки планеты — не из-за уменьшения населения, а наоборот, из-за его чрезмерного роста. Если численность землян достигнет 10 миллиардов, это может привести к нехватке продовольствия, воды и других ресурсов.

Несмотря на масштаб проблем, эксперты уверены — при грамотной подготовке и активном внедрении научных достижений, человечество способно справиться с этими вызовами и построить устойчивое будущее, пишет МедиаПоток.