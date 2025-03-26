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Ученые заявили, что нарушение 7 планетарной границы приведет к катастрофе

По оценке специалистов, наша планета близка к п...

pixabay.com

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Учёные из Потсдамского института по изучению воздействия человека на климат (PIK) сообщили, что человечество уже превысило семь из девяти пределов, необходимых для устойчивого существования жизни на Земле. Эти пределы представляют собой основные экологические ориентиры, выход за которые ставит под угрозу стабильность природных систем.

По оценке специалистов, наша планета близка к преодолению седьмой критической границы — а возможно, она уже пройдена. Это указывает на то, что экосистемы теряют способность функционировать в привычных условиях.

Одним из признаков надвигающегося кризиса учёные называют усиливающееся подкисление океанов. Также тревогу вызывает снижение уровня арагонита — минерала, необходимого для выживания многих морских существ. Его нехватка может привести к массовой гибели океанических организмов.

Если ситуация продолжит ухудшаться, разрушится морская пищевая цепь, а океан потеряет часть своей способности поглощать углекислый газ — ключевой элемент регулирования климата на планете.

Эксперты подчёркивают: чтобы избежать серьёзных последствий, необходимо как можно скорее принять меры по защите природы и восстановлению экологического баланса, пишет sciencexxi со ссылкой на ИА «Кулик».

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