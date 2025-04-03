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Ученые заявили, что находки в Иерусалиме доказали факт захоронения Иисуса

Одним из аргументов в пользу этой версии стали ...

pixabay.com

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Исследователи из римского Университета Сапиенца обнаружили данные, которые могут свидетельствовать о том, что Иисус Христос был погребён на территории храма Гроба Господня в Иерусалиме, пишет МедиаПоток со ссылкой на New York Post.

Одним из аргументов в пользу этой версии стали найденные рядом с храмом следы древних сельскохозяйственных угодий и растительности. Эти находки перекликаются с описанием из Евангелия от Иоанна (глава 19, стих 41), где говорится, что недалеко от места распятия находился сад с новой гробницей, в которой и был похоронен Христос.

Археологи также обнаружили мраморную усыпальницу, которую связывают с Иосифом из Аримафеи — согласно Библии, именно он предоставил место для погребения Иисуса. Сейчас специалисты проводят анализ мрамора и раствора, чтобы установить точный возраст находки.

Хотя научного подтверждения, что могила Христа действительно будет найдена, пока нет, учёные считают, что некоторые зацепки уже удалось обнаружить.

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